Минуглепром намерен ежегодно привлекать 1 млрд. долл.

Министерство угольной промышленности обсуждает с Государственным банком развития Китая (ГБРК) возможность привлечения ежегодных целевых кредитов под государственные гарантии на развитие и техническое переоснащение государственного угледобывающего комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО, комментируя итоги переговоров Минуглепрома с представителями ГБРК 13 апреля.

«Мы сейчас отрабатываем кредит банка Китая 1 млрд. долл. в год на развитие угольной промышленности и пилотные проекты до 100 млн. долл. в этом году », - сказал министр.

По его словам, средства кредитов планируется направлять на госшахты, нуждающиеся в реконструкции и технической модернизации, и которые имеют перспективные запасы угля.

Кредиты планируется привлекать на срок от 5 до 20 лет со ставкой LIBOR +3,5%.

Министр уточнил, что пилотные кредиты суммарным объемом до 100 млн. долл., которые министерство рассчитывает привлечь до конца первого полугодия, планируется направить на реализацию 2-3 проектов. В качестве приоритетных рассматриваются проекты, которые будут реализовываться на шахте им Димитрова ГП «Красноармейскуголь» и шахте «Новогродовская» ГП «Селидовуголь».