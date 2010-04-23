Газовое соглашение позволит гарантировать транзит в Европу

Газовое соглашение, заключенное между Россией и Украиной, позволит гарантировать прокачку российского газа европейским потребителям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании российского правительства.

«Наши партнеры смогут в полном объеме закачать газ в подземные хранилища, уверенно пройти осенне-зимний максимум и обеспечить надежную прокачку российского природного газа европейским потребителям», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали дополнения к газовому контракту от 19 января 2009 года. Как ожидается, снижение цены на газ для Украины составит 30%, но не более 100 долл. за тысячу кубометров газа, и будет распространяться на объем поставок 30 млрд. кубометров в 2010 году, и 40 млрд. кубометров - в последующие годы. Формула цены и условие "бери или плати" остаются без изменений. Вместе с тем отменяются штрафные санкции за недобор или перебор газа в рамках одного месяца.

Президенты России и Украины 21 апреля также подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Соглашение должно быть ратифицировано парламентами двух стран.