Нефть на NYMEХ немного подорожала

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 22 апреля изменились разнонаправленно на фоне новой негативной информации о финансовом положении Греции.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,02 доллара - до 83,70 доллара за баррель, передает Reuters.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,03 доллара - до 85,67 доллара за баррель.