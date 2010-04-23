Нефть на NYMEХ немного подорожала
09:23, 23 апреля 2010Энергетика
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На IСE - подешевела
Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 22 апреля изменились разнонаправленно на фоне новой негативной информации о финансовом положении Греции.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,02 доллара - до 83,70 доллара за баррель, передает Reuters.
Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,03 доллара - до 85,67 доллара за баррель.
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