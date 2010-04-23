Нафтогаз начал коммерческую добычу нефти в Египте

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала коммерческую добычу нефти в рамках реализации проекта по освоению концессионного участка Алам Ель Шавиш Ист (Alam El Shawish Еаst) на территории Западной пустыни Арабской Республики Египет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что на этой неделе компания осуществила реализацию первой партии нефти, добытой на месторождении «HG» восточного блока Алам Ель Шавиш в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Арабской Республикой Египет (АРE), Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией (ЕГНК) и НАК «Нафтогаз Украины».

В настоящее время компания продолжает внедрять мероприятия по наращиванию объемов добычи углеводородов на упомянутом концессионном участке.

Также компания отмечает, что успешная реализация проекта по разведке и промышленной эксплуатации восточного блока Алам Ель Шавиш будет способствовать ускорению процесса диверсификации источников обеспечения энергоносителями Украины и становлению имиджа Украины в мире.

Справка УНИАН. 13 декабря 2006 г. между АРЕ, ЕГНК и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и эксплуатации восточного блока Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East) в Западной пустыне Арабской Республики Египет общей площадью 994 кв. км. Согласно условиям Концессионного соглашения период геологоразведочных работ будет длиться до 13 декабря 2011 года.

Компания открыла три месторождения углеводородов на указанном блоке. В частности, в процессе геологоразведки было пробурено 8 скважин, в том числе 6 поисковых и 2 разведывательные. Во время бурения выполнялся полный комплекс геолого-геофизических и промышленных исследований. На сегодняшний день осуществляется бурение еще одной скважины, а на трех из восьми пробуренных скважин проводятся работы по испытанию пластов.