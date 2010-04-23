Минтопэнерго решило ликвидировать “Нафтогазмережи”

Министерство топлива и энергетики Украины решило реорганизовать дочернее предприятие “Нафтогазмережи” НАК “Нафтогаз Украины” путем присоединения его к компании “Газ Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе сегодняшнего заседания Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сообщил представитель регулятора.

По его словам, соответствующий приказ министерство издало 13 апреля.

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775.

Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнения Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективного использования.