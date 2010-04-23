Бензин в Украине подорожал

С 16 по 23 апреля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,1-0,3% (в среднем на 0,1%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 16 по 23 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,1% - с 7,03 грн./литр до 7,04 грн./литр,; бензин А-92 – увеличились на 0,3% - с 7,52 грн./литр 7,54 грн./литр; бензин А-95 – сохранились на уровне 8,01 грн./литр; дизельное топливо – сохранились на уровне 7,01 грн./литр.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.