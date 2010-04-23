«Укртатнафта» в первом квартале увеличила убыток в 42 раза

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-марте 2010 года увеличило чистый убыток в 41,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 млрд. 358,875 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в сообщении, в январе-марте «Укртатнафта» увеличила чистый доход в 2,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3 млрд. 910,475 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку от реализации) в 2,2 раза – до 5 млрд. 60,5 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

В 2009 году «Укртатнафта» увеличила чистый убыток на 42,9%, по сравнению с 2008 годом, до 1 млрд. 334,424 млн. грн.