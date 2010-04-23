Эксперт: влияние новых соглашений на внутренние цены на газ не ясно

Влияние новых соглашений между Украиной и Россией на внутренние цены на газ остается не до конца ясным.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, поскольку средняя цена импортного газа в 2010 году должна быть на 24% выше средней цены 2009 года, то промышленные потребители не получат какого-либо ощутимого снижения цен на газ. Наиболее вероятным сценарием является фиксация постоянных цен для промышленных потребителей до конца 2010 года. При этом актуальность повышения тарифов для домохозяйств и предприятий коммунальной энергетики остается высокой. Правительству все равно придется повышать эти тарифы в течение 2010 года. Однако теперь Кабмину наверняка удастся договориться с МВФ о таком повышении тарифов для населения в 2010 году, которое будет намного ниже кумулятивного роста на 95%, который ожидался изначально.

По оценкам экономиста, скидка к ценовой формуле для Украины означает, что Украина будет покупать природный газ во втором квартале 2010 года по цене 233 доллара за 1 000 кубометров, в в третьем квартале - 245-255 долларов, а в четвертом - по 255-265 долларов. Поскольку Украина уже импортировала около 6,5 млрд. кубометров природного газа в первом квартале т.г. по цене 305 долларов, средняя цена за импортируемого природного газа в 2010 году должна составить около 260 долларов, что на 24% выше средней цены 2009 года (210 долларов).

Как считает А.БЛИНОВ, относительно физических объемов импорта газа в 2010 году существует меньшая ясность. Стороны договорились, что Украина импортирует в 2010 г. 36,5 млрд. кубометров, включая 6,5 млрд. кубометров, уже импортированных в первом квартале. Однако оценки показывают, что для экономики достаточно будет импортировать 33 млрд. кубометров. Если вариант с импортом лишь 33 млрд. кубометров реализуется, то «Нафтогазу» нужно будет заплатить за импортный газ на 2,3 млрд. долларов меньше по сравнению с ситуацией до получения скидки.

Однако, подчеркнул экономист, если Украина действительно импортирует в 2010 г. 36,5 млрд. кубометров природного газа, то совокупный счет за импорт газа в 2010 году составит 9,3-9,4 млрд. долларов, что лишь на 1,4-1,5 млрд. долларов меньше по сравнению со сценарием по предыдущему газовому договору, хотя Украина и импортирует на эти деньги 3,5 млрд. кубометров дополнительно. А.БЛИНОВ полагает, что последний сценарий наиболее вероятен, и снижает оценку дефицита внешней торговли Украины в 2010 году с 2,3 млрд. до 0,9 млрд. долларов. Экономист также корректирует прогноз по сальдо текущего счета платежного баланса в 2010 году: с дефицита в 0,5 млрд. долларов на профицит в 1 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.