Поставщики газа ждут новых тарифов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила отложить вопрос пересмотра тарифов на поставку и распределение газа для гор- и облгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Решение отложить рассмотрение данного вопроса было вызвано необходимостью проведения дополнительных расчетов составляющих тарифов.

Как уточнил журналистам глава комиссии Сергей ТИТЕНКО, комиссия вернется к рассмотрению данного вопроса в начале следующей недели.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ на заседании 23 апреля планировала пересмотреть тарифы газоснабжающих компаний (гор- и облгазов) на транспортировку и поставку природного газа.

Также в связи с пересмотром тарифов на транспортировку природного газа распределительными газопроводами НКРЭ планировала пересмотреть размер общего тарифа на транспортировку газа (магистральными и распределительными) трубопроводами.

В последний раз НКРЭ пересматривала тарифы на транспортировку и поставку газа в августе 2008 года. Тогда было принято решение об их повышении с 1 сентября 2008 года.

В частности, средневзвешенный тариф на распределение газа, с учетом общего объема транспортировки газа и плановой тарифной выручки для облгазов, повысился на 46,2% – 81,3 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенный тариф на поставку природного газа облгазов вырос на 28,7% – до 34,50 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Общий тариф на транспортировку природного газа для потребителей Украины вырос на 27,7% – с 96,30 до 122 грн. за тыс. куб. м (без НДС).