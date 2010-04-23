Апрельское дополнение к газовому контракту - его неотъемлемая часть

Дополнение к газовому контракту от 19 января 2009 года о купле-продаже газа ЗАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с юридической точки зрения является неотъемлемой частью контракта и может быть аннулировано только через арбитраж.

Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Михаил ИЛЬЯШЕВ.

«С точки зрения юридической техники, лучше, когда есть отдельная фраза (в документе – УНИАН), что данное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, однако в данном дополнении, это указано в его названии. Я думаю, что любой арбитраж признает, что это соглашение является дополнительной частью контракта. Вместе с этим, это дополнение, если возникнет соответствующая ситуация, может быть отменено, однако лишь через арбитраж», - заявил М.ИЛЬЯШЕВ.

При этом эксперт подчеркнул, что дополнение к контракту является отдельным документом, не связанным с другими, кроме контракта, двусторонними соглашениями.

«Если это дополнительное соглашение заключено, естественно, оно будет рассматриваться в отрыве от соглашения по Черноморскому флоту, авиастроению и других документов, которые могут быть подписаны в будущем», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19

января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается Правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более

30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб.

м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м — в последующие годы.