Продажи бензина через АЗС в марте уменьшились на 0,7%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6216 единиц, в марте текущего года сократилась на 0,7%, по сравнению с мартом 2009 года, - до 273,2 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 19,6% – до 138,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 53,2% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 40,6% – А-90-93, 6,2% – А-72-80.

В марте через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,899 млрд. грн., из которой 2,776 млрд. грн. (71,2%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,127 млрд. грн. (28,8%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 апреля на АЗС в остатках насчитывалось 130,7 тыс. тонн бензина и 57,3 тыс. тонн дизельного топлива.