Продажи бензина через АЗС в марте уменьшились на 0,7%
17:34, 23 апреля 2010Энергетика
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Дизтоплива увеличились – на 19,6%
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.
В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 53,2% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 40,6% – А-90-93, 6,2% – А-72-80.
В марте через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,899 млрд. грн., из которой 2,776 млрд. грн. (71,2%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,127 млрд. грн. (28,8%) – от продажи дизельного топлива.
На 1 апреля на АЗС в остатках насчитывалось 130,7 тыс. тонн бензина и 57,3 тыс. тонн дизельного топлива.
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