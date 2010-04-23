Кабмин выделил 303,6 млн. грн. для выплаты зарплат шахтерам
18:35, 23 апреля 2010Энергетика
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Текст распоряжения размещен на правительственном портале.
Согласно документу, средства выделяются за счет поступлений в Стабилизационный фонд от приватизации госимущества и продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, которые находятся в государственной собственности, а в случае нехватки – поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг.
Кабмин также поручил Минуглепрому направить выделенные данным распоряжением средства на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции.
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