Кабмин выделил 303,6 млн. грн. для выплаты зарплат шахтерам

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 21 апреля 2010 г. №946-р выделил 303,6 млн. грн. для оплаты труда шахтерам и уплаты налогов и сборов, связанных с выплатой зарплат, согласно бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий (включая предприятия по добыванию бурого угля), на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции».

Текст распоряжения размещен на правительственном портале.

Согласно документу, средства выделяются за счет поступлений в Стабилизационный фонд от приватизации госимущества и продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, которые находятся в государственной собственности, а в случае нехватки – поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг.

Кабмин также поручил Минуглепрому направить выделенные данным распоряжением средства на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции.