Обвинение Азарова "в преступлении" - абсурдно

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО называет абсурдным обвинение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в адрес бывшего председателя НАК "Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ в уголовном преступлении при подписании газовых контрактов с Российской Федерацией в январе 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире телеканала «Украина».

"Я не хочу комментировать слова АЗАРОВА, потому что должна быть грань между тем, что говорит чиновник такого уровня, и ответственностью за слова, которые он говорит. Представить нельзя, чтобы одно государство передало второму чистые листы. Ну не может, это абсурдно! Потому я даже комментировать это не хочу. Это абсурдно, и само по себе является пропагандой, которая ниже плинтуса", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер оппозиции отметила, что прошлые переговоры с Россией проходили в очень тяжелых условиях. "Контракт не подписывался кулуарно. Это были тяжелые переговоры, больше десяти часов. Но, в то же время, мы поехали с ценой в 228 долларов", - напомнила она.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай АЗАРОВ 20 апреля назвал уголовным преступлением подписание бывшим председателем НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ газовых контрактов с Российской Федерацией в январе 2009 года.

Н.АЗАРОВ отметил, что такой вывод он делает из информации, полученной от премьер-министра России Владимира ПУТИНА о том, что в ходе подготовки и подписания документов О.ДУБИНА позволил себе подписать пустые листы бумаги, на которых российская сторона потом изложила свои условия.

"Если говорить откровенно, как нам рассказал премьер-министр России, чистые листы с подписью О.ДУБИНЫ и с печатью "Нафтогаза", на котором россияне писали свои условия, - это не преступление предыдущей власти перед украинским народом? Чистые листы, директивы по которых не были одобрены ни правительством, ни Верховной Радой, ни Президентом – это не преступление? Самое настоящее уголовное преступление! Превышение полномочий теми лицами, которые подписывали настоящие кабальные договоры для нас", - сказал Н.АЗАРОВ.