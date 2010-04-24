"Газпром": «Нафтогаз» может потерять 35 млн. долларов

НАК «Нафтогаз Украины» может потерять 35 млн. долларов из-за снижения ставки транзита газа, считает начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья ОАО «Газпром» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ.

Об этом он сказал изданию "Зеркало недели" (№16, 24-29 апреля).

По его словам, если для Украины цена газа со второго квартала года уменьшится приблизительно до 230 долларов за 1000 кубометров, то, по предварительным расчетам, на 0,24 дол. снизится и ставка транзитного тарифа, поскольку она привязана в формуле к цене газа, и составит около 2,6 дол. за транспортировку 1000 кубометров на 100 км газопровода.

Как сказал А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ, в первом квартале ставка составляла 2,78 дол., во втором ожидалась на уровне 2,84-2,88 дол. В этой сумме 2,04 дол. - составляющая тарифа, которая зависит лишь от инфляции в Евросоюзе, а около 0,8 дол. - топливная составляющая.

Если учесть, что на 2010 год «Газпром» заявил объем транзита через территорию Украины в 116 млрд. кубометров, то из-за снижения ставки транзита «Нафтогаз» может потерять, по приблизительным расчетам, почти 35 млн. дол., отметил он.