Украину от нового взрыва на ЧАЭС отделяют 5 баллов шкалы Рихтера?..

Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стал «прородителем» самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории. Авария расценивается как крупнейшая за всю историю ядерной энергетики как по количеству пострадавших от её последствий, так и по экономическому ущербу. Она произошла на территории СССР, но с распадом Союза головная боль от проблемного объекта досталась Украине. Правда, поджилки трясутся и у соседних стран. В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, авария на ЧАЭС напоминала взрыв мощной «грязной бомбы» - основным поражающим фактором стало радиоактивное заражение. Облако «радиации» - до сих пор страшное для украинца слово - прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой и Скандинавией. Примерно 60 % радиоактивных осадков выпали на территории Беларуси. Около 200 000 человек были эвакуированы из загрязненных зон. Вот только об угрозе новых выбросов из «Укрытия», строившегося в чрезвычайной ситуации впопыхах, вспоминают изредка - к годовщинам и международным заседаниям.

Объект «Укрытие» возводился на протяжении семи месяцев в условиях высокого уровня радиации. Многие несущие конструкции саркофага опираются на сохранившиеся фрагменты разрушенного блока, большинство строительных секций устанавливалось дистанционно, что не обеспечивало необходимой точности их примыкания. Под действием нагрузок некоторые из них отклонились от проектного положения. Над объектом уже давно должен бы быть построен второй саркофаг (конфайнмент) «Укрытие-2», поскольку в разрушенном четвертом блоке, под ненадежным нынешним «Укрытием», остается гораздо больше ядерного топлива, чем было выброшено во время аварии 24 года назад.

Начиная с 1986 года, и по сегодняшний день исследовано не более 60% помещений объекта «Укрытие» (блока «Б»). Остальные недоступны либо вследствие высоких радиационных полей, либо из-за непреодолимых преград, возникших при взрыве, повлекшем разрушение конструкций и образование лавообразных топливосодержащих материалов, а также при закачивании бетона в период непосредственного строительства «Укрытия». Таким образом, значительная часть объекта остается неисследованной зоной, что является одним из наиболее серьезных современных рисков.

Перед аварией в реакторе четвёртого блока находилось 180-190 тонн ядерного топлива (диоксида урана). По различным оценкам, в окружающую среду было выброшено от 5 до 30 % этого количества. Кроме топлива, в активной зоне в момент аварии содержались продукты деления и трансурановые элементы - различные радиоактивные изотопы, накопившиеся во время работы реактора. Именно они представляют радиационную опасность. Большая их часть осталась внутри реактора, но наиболее летучие вещества были выброшены наружу.

Тем временем саркофаг, возведённый над четвёртым энергоблоком, постепенно разрушается. Опасность, в случае его обрушения, в основном определяется тем, как много радиоактивных веществ находится внутри него. На сегодняшний день можно считать установленным, что в “Укрытии” осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, сейчас его суммарная активность составляет приблизительно 16 млн. кюри. Количество радиоактивной пыли, по консервативным оценкам, составляет около 1,5 тонн. Существует потенциальный риск ее выбросов в окружающую среду. Если эта оценка верна, то разрушение «саркофага» может привести к масштабной катастрофе.

«Укрытию» без года четверть века. Возведенный на скорую руку, не имеющий определенного срока эксплуатации, он может «на авось» простоять еще столько же, а может, мягко сказано, завалиться от дуновения ветерка. На прошлой неделе депутат Владимир Яворивский, который ранее возглавлял парламентский комитет по проблемам Чернобыля, заявил с трибуны Верховной Рады, что на ЧАЭС может произойти новый мощнейший взрыв, поскольку состояние «Укрытия» является критическим. "Не приведи Господи, землетрясение 5-6 баллов, крышка эта не закреплена, она съедет... Мы будем иметь колоссальной силы взрыв, больше, чем была Чернобыльская катастрофа", - сказал он.

На самой ЧАЭС состояние саркофага оценивают еще хуже: по данным, размещенным на сайте станции, в случае землетрясения 4,3 балла по шкале Рихтера может произойти падение части кровли "саркофага" и выброс радиоактивной пыли.

Тем не менее, строительство нового «панциря», который накрыл бы уже существующий и тем самым оставил бы внутри все выбросы в случае падения старого, все еще не начато. Укрытие будет способствовать превращению разрушенного четвертого блока Чернобыльской атомной электростанции в экологически безопасный объект. В соответствии с планами, конфайнмент в форме арки высотой 100 метров и длиной 250 метров смонтируют на безопасной площадке вблизи объекта, и потом "надвинут" на старый саркофаг. Он спроектирован так, чтобы обеспечить надежное укрытие для остатков реактора. Конструкция также будет обеспечена оборудованием для проведения работ, которые необходимы в будущем, например, разборка неустойчивых элементов старого укрытия и извлечение его радиоактивного содержимого.

Строительством должны заниматься французы, выигравшие тендер. В сентябре 2007 года ЧАЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие». Проектный срок эксплуатации НБК– 100 лет, срок строительства объекта – 5 лет. Таким образом, к 2012 году, если бы началось строительство, аккурат для спокойствия всех футбольных болельщиков, он бы был построен. Но сроки каждый раз переносятся. Заявлялось уже о завершении строительства в 2013 году. В то же время, еще в 2006 г. сообщалось, что одна из главных стен «Укрытия» дала крен на 1,5 м, что вызывало обеспокоенность экспертов.

Ранее, будучи в то время министром по чрезвычайным ситуациям, В.Шандра обещал, что непосредственные работы по сооружению НБК начнутся зимой 2009 года, однако, как говорится, воз и ныне там…

Что же мешает начать строительство? Как считают в Счетной палате, план осуществления мероприятий на объекте „Укрытие” не выполняется, и ЧАЭС остается потенциально опасным объектом из-за неэффективного использования средств и плохой организации.

“Ежегодные программы работ на площадке Чернобыльской АЭС носили формальный характер и не отражали заявленной в бюджетных запросах потребности, утверждались и корректировались фактически по окончанию финансового года под уже выделенные объемы финансирования и выполненные работы. В результате планирование работ и управление средствами госбюджета осуществлялись бессистемно. Финансирование расходов бюджетных программ на эти цели осуществлялось по остаточному принципу”, - отмечают в СП.

В частности, по ее данным, в 2007-2009 гг., когда, по контракту, уже на полную мощь должно было вестись строительство, финансирование расходов, связанных с Чернобыльской АЭС, осуществлялось не в полном объеме, в результате чего запланированные программы вывода из эксплуатации энергоблоков №№ 1, 2, 3 не выполнены. Блоки ЧАЭС от ядерного топлива полностью не освобождены и отработанное ядерное топливо хранится в их приреакторных бассейнах выдержки.

К примеру, расходы в 2007-2009 годах на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта „Укрытие” составляли 56,2%, а на меры по подготовке к выводу из эксплуатации атомных блоков и обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами на Чернобыльской АЭС - всего 14,5% общей потребности, отмеченной в бюджетных запросах МЧС, и 97,7% и 68,4% от объема средств, предусмотренных законами о госбюджете на соответствующие годы. По данным СП, в этот период КМУ выделено МЧС из резервного фонда 89 млн. 169 тыс. грн., что делает невозможным системное планирование финансирования и выполнения мероприятий на площадке Чернобыльской АЭС.

Преобразование объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему, а именно - введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента (НБК) должно завершиться в 2012 году, однако задерживается, все находится на стадии проектирования. «Это свидетельствует о неудовлетворительных организации и управлении средствами, направленными из всех имеющихся источников финансирования на его выполнение (как со стороны правительства Украины, так и со стороны ЕБРР), и не исключает последующего роста стоимости строительства НБК», - отмечают в СП.

По ее данным, уже на сегодня из-за проволочек с началом строительства расчетная стоимость работ выросла с 758 млн. евро до 1,6 млрд. евро и будет увеличиваться в будущем.

Тем не менее, тот же В.Шандра в прошлом году после заседания совета стран-доноров, которые финансируют строительство в Чернобыле объекта «Укрытие», заявлял, что экономический кризис несколько удешевит строительство объекта «Укрытие». Вот только начнется ли оно в кризисный период?

Гендиректор ГСП «ЧАЭС» Игорь Грамоткин, в свою очередь, считает выводы Счетной палаты об объемах увеличения стоимости строительства поспешными, однако, подтверждает, что цена вырастет. По его данным, разработка проекта строительства НБК, выполняющаяся по заказу генподрядчика - концерна Novarka, будет завершена к июлю этого года, и после прохождения госэкспертизы на объекте наконец-то начнутся физические работы. Он отмечает, что на сегодняшний день сроки реализации проекта, в связи с задержками в проектировании, смещены на полгода. Гендиректор надеется, что строительство НБК завершится в 2013 году. Между тем, он напомнил, что стабилизация действующего объекта «Укрытие», завершившаяся в 2009 году, позволяет говорить о его безопасной эксплуатации, по крайней мере, в течение 15 ближайших лет. Дескать, дышите глубже. И вообще, какое землетрясение в Украине?

В целом, осталось дождаться начала строительства, а там посмотрим, как страны-доноры выполняют договоренности по финансированию. Ведь если сейчас возведение "Укрытия" задерживает отсутствие проекта и плохая организация, то затем, вполне возможно, придет очередь нехватки средств…

***В состав ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» входят 28 стран под управлением Европейского банка реконструкции и развития. 15 мая 2008 года принято решение выделить на фонд «Укрытие» 135 миллионов евро, а 15 июля того же года на заседании совета стран-доноров было принято постановление о предоставлении еще 60 миллионов евро. Наконец свой шаг сделала и украинская сторона - 15 января 2009 года вышел закон «Об Общегосударственной программе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразовании объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему».

Роман Пыжиков (для УНИАН)