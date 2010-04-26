Украина и РФ решают вопрос гарантирования объемов транзита газа

Украинская и российская стороны работают над решением вопроса о гарантировании объемов транзита газа через территорию Украины.

Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

"Мы уже это начали, уже получили поручение, и мы от нашего Президента и российские партнеры от Президента России - поработать и создать такую модель, которая дала бы возможность получить гарантированный объем газа. Я думаю, что в течение лета эта модель будет отработана", - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Он отметил, что этот вопрос надо решать, в частности, и со странами Европы, которые участвуют в строительстве газопроводов, обходящих Украину - "Северный" и "Южный" потоки. Именно после ввода этих проектов объем прокачки газа через Украину сократится.

"Нас обходит не Россия. У нас газопровод строится Россией вместе с европейцами. "Северный поток" строится Германией, Великобританией и Россией - это такой консорциум. "Южный поток" строится Италией, Францией и Россией. Это их совместное решение и совместные деньги. Поэтому мы должны работать со всеми этими организациями , так как 5 лет прошли впустую в этом очень важном для нас сегменте, и нам надо будет возобновить диалог, чтоб мы зафиксировали количество газа, которое будет гарантированно проходить через нашу ГТС", - заявил Ю.БОЙКО.