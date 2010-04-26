За апрельский газ Нафтогаз рассчитается собственными средствами
08:33, 26 апреля 2010Энергетика
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"У нас хватает денег" - Бойко
За поставленный в апреле газ НАК "Нафтогаз Украины" заплатит ЗАО "Газпром" собственными средствами.
Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в эфире телеканала ICTV в воскресенье.
Министр отметил, что такая возможность появилась в результате договоренности с российской стороной о снижении цены на голубое топливо.
"У нас хватает денег собственного баланса для того, чтобы рассчитаться без привлечения бюджетных средств, как это было раньше, и средств Международного валютного фонда. Мы сами будем рассчитываться за счет собственных поступлений", - заверил Ю.БОЙКО.
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