Азаров: Тарифы в 2010 году не повысятся

Тарифы на газ для населения и промышленности в 2010 году повышаться не будут.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

Он отметил, что необходимость в повышении тарифов отпала в результате договоренностей с Россией о снижении цены на газ.

"Мы однозначно об этом сказали уже, что тарифы для населения пересматриваться не будут. В этом году мы получили возможность не пересматривать отпускные цены на газ для промышленности", - заявил Н.АЗАРОВ.