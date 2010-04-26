Азаров: Тарифы в 2010 году не повысятся
08:57, 26 апреля 2010Энергетика
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И для населения, и для промышленности
Тарифы на газ для населения и промышленности в 2010 году повышаться не будут.
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала ICTV в воскресенье.
Он отметил, что необходимость в повышении тарифов отпала в результате договоренностей с Россией о снижении цены на газ.
"Мы однозначно об этом сказали уже, что тарифы для населения пересматриваться не будут. В этом году мы получили возможность не пересматривать отпускные цены на газ для промышленности", - заявил Н.АЗАРОВ.
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