Кабмин отменил статью бюджета о компенсации Нафтогазу

Правительство отменило в проекте Государственного бюджета статью о компенсации НАК "Нафтогаз Украины" разницы в цене на газ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала Интер в воскресенье.

"Мы убрали оттуда (из проекта госбюджета - УНИАН) все затраты, связанные с компенсацией "Нафтогазу" по цене на газ - около 7 млрд. грн., и перенацелили эти ресурсы на решение социальных вопросов", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что модернизацию в промышленности можно будет проводить на средства, сэкономленные за счет сокращения цены на газ.