Кабмин отменил статью бюджета о компенсации Нафтогазу
09:12, 26 апреля 2010Энергетика
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Разницы в цене на газ
Правительство отменило в проекте Государственного бюджета статью о компенсации НАК "Нафтогаз Украины" разницы в цене на газ.
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала Интер в воскресенье.
"Мы убрали оттуда (из проекта госбюджета - УНИАН) все затраты, связанные с компенсацией "Нафтогазу" по цене на газ - около 7 млрд. грн., и перенацелили эти ресурсы на решение социальных вопросов", - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он отметил, что модернизацию в промышленности можно будет проводить на средства, сэкономленные за счет сокращения цены на газ.
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