Увеличение закупок российского газа - это «фантастика журналистов»

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО считает, что заявления об увеличении объема закупки газа согласно дополнениям к контракту купли-продажи газа, подписанному 21 апреля в Харькове, является "фантастической версией" некоторых журналистов.

"У нас получилась фантастическая версия со стороны некоторых журналистов о том, что мы должны что-то больше покупать", - заявил Ю.БОЙКО в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

Он отметил, что содержание дополнения является "разумным компромиссом" двух сторон, позволяющим Украине развивать промышленность и закрыть газовый баланс, а России получать прибыль от продажи газа.

Ю.БОЙКО также подчеркнул, что согласно дополнениям, отменены для Украины штрафные санкции за недобор газа, и газ будет закупаться по "льготной" цене - на 100 долларов, или 30% дешевле.

При этом Ю.БОЙКО также высказал мнение, что цена газа не будет резко расти в течение года. "Формула (закупки - УНИАН) безусловно будет меняться, но мы надеемся, что, учитывая последнее состояние экономики, у нас не будет резкого повышения цены на нефть, наоборот, она буден немного ниже чем сейчас", - заявил министр топлива и энергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, в субботу премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил о том, что экономика Украины начнет расти, в связи с чем отечественная промышленность потребует увеличения объемов потребления газа.

"Мы рассчитываем на увеличение потребления газа для производства: во-первых, будет расти наша экономика, а, во-вторых, чтобы в полной мере подготовиться к зиме, Украине нужно будет закачать дополнительные объемы газа", - отметил премьер.