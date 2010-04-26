«Черноморнефтегаз» завершил І кв. с убытком 10 млн. грн.

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АРК) завершило январь-март т.г. с чистым убытком 9,975 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года чистая прибыль составляла 22,176 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Черноморнефтегаз» сократил чистый доход на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 193,984 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 7,8% – до 261,529 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Черноморнефтегаз» сократил чистый доход на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 193,984 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 7,8% – до 261,529 млн. грн.

Справка УНИАН. ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 – на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 – на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

В 2009 году "Черноморнефтегаз" увеличил чистую прибыль в 4,2 раза, по сравнению с 2008 годом, до 12,673 млн. грн.