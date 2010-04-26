Украина создает новые ядерные угрозы?
Экологи предостерегают...
Экологи предостерегают от новых угроз ядерной энергетики. Как сообщает «Немецкая волна», представители экологических организаций обеспокоены тем, что Украина, не преодолев последствия катастрофы на ЧАЭС, создает новые ядерные угрозы, и осуждают планы, согласно которым в 2020 году 80% реакторов на АЭС должны работать в сроки, которые превышают проектные.
Как считает эксперт Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Дмитрий ХМАРА, это создаст дополнительную опасность для населения и окружающей среды. «Учитывая энергетическую безопасность Украины, нет оснований для продолжения работы физически и морально устаревших реакторов», - сказал он.
В свою очередь, председатель совета общественной организации «Экоклуб» Андрей МАРТЫНЮК сказал: «Аргументы, которые нам кажутся весомыми, такие – атомная энергетика очень дорогая в Украине. Сколько бы не заявляли лоббисты атомной энергетики о том, что она дешевая, ни одной цифры привести они не могут, потому что до сих пор никто не подсчитал, сколько в действительности стоит атомная энергетика в Украине».
По мнению эксперта из НЭЦУ, лучшим решением в настоящее время является постепенный вывод из эксплуатации опасных объектов атомной энергетики и направление средств, которые тратили на ее поддержку, на повышение энергоэффективности объектов промышленности и жилищного хозяйства, а также на развитие более дешевых источников энергии.
«Дорогой авантюрой» называют в НЭЦУ планы достроить 3-й и 4-й энергоблоки Хмельницкой АЭС. На днях украинское правительство одобрило соглашение с РФ о кредитовании достройки двух блоков Хмельницкой АЭС. Специалисты Национального экоцентра заявляют, что в мире не существует ни одного работающего реактора ВВЭР-1000 (В-392Б), который планируют построить на Хмельницкой АЭС, а Россия только планирует его строительство. Как известно, энергетической стратегией Украины до 2030 года предусмотрено наращивание установленной мощности АЭС. Третий и четвертый энергоблоки ХАЭС, как ожидается, должны быть достроены до конца 2016 года.
«В Украине уже существует избыточная установленная мощность, а ожидаемого роста потребления электроэнергии не происходит. Так, в пик потребления электроэнергии 5 из 15 действующих энергоблоков, по различным причинам, не подавали электроэнергию в сеть», - заявил координатор энергетической программы НЭЦУ Артур ДЕНИСЕНКО.
«Чтобы планировать строительство новых блоков, нужно четко сказать, какая их цена, какая себестоимость электроэнергии. Но этого нам никто до сих пор не сказал», - отметил председатель «Экоклуба» А.МАРТЫНЮК. По его словам, почти все социологические опросы подтверждают, что украинцы выступают против строительства новых атомных блоков.
Другими проблемами отрасли А.МАРТЫНЮК называет обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также проблему с водой для охлаждения реакторов.
«Реализация Украиной варианта «отложенного решения» и создание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле только обострит ситуацию, переводя проблему на будущие поколения, что абсолютно аморально. Единственное эффективное решение проблемы отработанного ядерного топлива и радиационных отходов - не производить их», - убежден А.ДЕНИСЕНКО. По его мнению, Украина сейчас должна направить усилия на увеличение энергоэффективности собственной экономики.