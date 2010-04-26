Нефть торгуется выше 85 долл. за баррель

Нефть стабильна выше $85 за баррель, поскольку сильные показатели производства и продаж домов в США укрепили надежды на стабильное экономическое восстановление в ведущем мировом потребителе энергоносителей. сообщает Рейтер.

Трейдеры будут ждать данных о доверии американских потребителей, а также исхода двухдневного заседания ФРС, которое начнется во вторник.

Аналитики ожидают, что Центробанк США сохранит ключевую ставку без изменений и снова пообещает удерживать ее низкой в течение продолжительного времени.

Июньские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на $0,18 до $85,30 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на $0,21 до $87,46.

"В настоящее время на рынке немного больше оптимизма благодаря хорошим экономическим данным из США и тому факту, что Европа снова открыла воздушное пространство, а проблема облака пепла отступает назад", - сказал Кеити Сано из SCM Securities.

Сано ожидает, что нефть будет торговаться в пределах $80-$87 за баррель в ближайшей перспективе.

Продажи новых домов на одну семью в США в марте достигли максимального уровня за восемь месяцев, так как покупатели бросились на рынок в надежде воспользоваться преимуществами налоговых льгот для покупателей домов, сообщило правительство в пятницу.

Новые заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора также продемонстрировали самый значительный рост почти за два года в марте.

По словам аналитиков, эти данные в совокупности с другими отчетами в апреле, говорят об укреплении внутреннего спроса, что в свою очередь, указывает на то, что восстановление экономики США, до сих пор считавшееся умеренным, начинает ускоряться.

Однако опасения по поводу долгового кризиса в Греции могут ограничить рост цен на нефть.