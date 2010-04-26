Янукович: Объекту «Укрытие» надо еще 400 млн. евро

На современном этапе для надлежащего выполнения плана осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС необходимо дополнительно привлечь средства в размере 400 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня во время посещения Чернобыльской АЭС по поводу 24-й годовщины аварии на станции.

Глава государства отметил, что сегодня выполнение плана осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС отстает как по временным срокам, так и по финансированию. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что это является недопустимым, поскольку в дальнейшем это будет сложно наверстать. Особенно, отметил он, на очень низком уровне эти мероприятия выполнялись в течение 2009 года.

«Необходимо значительно ускорить проектирование объектов на этой территории, сделать все, чтобы они осуществлялись по плану. Мы войдем в график», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «пока не построим саркофаг, этот вопрос будет угрожающе стоять не только для Украины, но и Европы, России и Беларуси».

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня во время встречи в Киеве с руководителем Европейского банка реконструкции и развития будет обсуждаться вопрос о предоставлении финансовой помощи для выполнения мероприятий по выводу ЧАЭС из эксплуатации и преобразованию в экологически чистый объект.