Тигипко: снижение цены на газ поможет экономике Украины

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что снижение цены на российский газ, предусмотренное подписанными 21 апреля украинско-российскими соглашениями, пойдет на пользу экономике Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он заявил в Вашингтоне, где проходят переговоры о возобновлении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

В частности, отметил С.ТИГИПКО, снижение цены на газ поможет повысить конкурентоспособность продукции отечественных производителей на внешнем рынке, а также улучшить финансовое состояние страны..

«С экономической точки зрения для нас это большой прорыв. После пересмотра газовых договоренностей тональность переговоров с МВФ изменилась в лучшую сторону», - заявил С.ТИГИПКО.

Он сообщил, что возобновление сотрудничества с МВФ даст возможность успешно продолжить переговоры по привлечению средств Всемирного банка и Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м - в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений. Кроме того, отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись. Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены до 36,5 млрд. куб. м.