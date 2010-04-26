Кабмин предлагает выделить угольной отрасли 9,3 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины предлагает выделить в 2010 году из стабилизационного фонда государственного бюджета 9,3 млрд. грн. на развитие государственного угольного сектора.

Об этом сказано в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, указанные средства предлагается выделить на поддержку по себестоимости угольной продукции, производимой госшахтами, на финансирование инвестиционных проектов по строительству и техническому переоснащению угле- и торфодобывающих предприятий.

Также средства стабфонда предлагается направить на повышение безопасности шахт, ликвидацию шахт и передачу объектов социальной инфраструктуры в коммунальную собственность.

Кроме того, в специальном фонде госбюджета правительство предлагает предусмотреть расходы на погашение задолженности угледобывающих предприятий за потребленную электроэнергию в размере 1 млрд. грн., на реструктуризацию угле- и торфодобывающей отрасли – 651,288 млн. грн., на горно-спасательные мероприятия – 274,8 млн. грн.