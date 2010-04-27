Москва пока не рассматривает возможность инвестиций в ГТС Украины

Возможность российских инвестиций в модернизацию газотранспортной системы Украины зависит от снижения политических рисков, заявил журналистам премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости

"Вопрос инвестирования в дополнительные инфраструктурные возможности является актуальным, имея в виду политические риски транзитных стран. Если политические риски будут снижаться, значит, наши планы будут скромнее", - сказал он.

Премьер напомнил, что Россия уже приступила к строительству газопровода "Северный поток", мощность которого составляет 55 миллиардов кубометров. Он отметил, что также существует возможность увеличения мощности этого проекта.

"Мы уже приступили к строительству "Северного потока" в Балтийском море на 55 миллиардов кубометров, но можем и увеличить", - сказал премьер.

Он добавил, что пока вопрос модернизации украинской ГТС не обсуждался.

"Мы пока не обсуждали возможность модернизации ГТС Украины", - сказал Путин.

В марте 2009 года Украина подписала с Евросоюзом по итогам международной конференции в Брюсселе совместную декларацию о модернизации ГТС, рассчитывая на миллиарды евро инвестиций и обещая создать "прозрачный" газовый рынок. При этом Киев и Брюссель практические исключили Москву из обсуждения вопроса. Позже и Украина, и ЕС заявили, что хотят видеть в этом проекте Россию. Владимир Путин в конце марта по итогам встречи со своим украинским коллегой Николаем Азаровым заявил, что Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства.

ГТС Украины протяженностью 37,5 тысячи километров включает 71 компрессорную станцию и 13 подземных хранилищ газа общим объемом 32 миллиарда кубометров. Пропускная способность системы в европейские страны составляет 141 миллиард кубометров газа в год.