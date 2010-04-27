Россия может зафиксировать объемы транзита газа через Украину

Премьер-министр России Владимир ПУТИН не исключает, что в будущем соглашениями о транзите газа через территорию Украины будут зафиксированы обязательные объемы транзита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил вчера на брифинге журналистам.

«Мы на этот год увеличили поставки для самой Украины на 6 млрд. Мы пока ничего не обсуждаем, но в принципе это возможно (зафиксировать объем транзита)», - сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что решение этого вопроса зависит от объемов газа, которые готовы будут покупать европейские потребители.

«Это зависит уже не от нас, это зависит даже не от Украины. Это зависит от потребления в Европе. В Европе постепенно потребление восстанавливается, растет – вполне вероятно, что потребуются и большие поставки. И значит – большая прокачка», - сказал В.ПУТИН.

При этом он не смог назвать возможные сроки решения вопроса. «Это зависит ни от меня, ни от вас, ни от ЯНУКОВИЧА, ни от АЗАРОВА. Это зависит от рынка. Будет восстанавливаться экономика в Европе быстрыми темпами, значит – объемы потребления возрастут. Они возрастут – значит увеличится объем прокачки», - сказал В.ПУТИН.