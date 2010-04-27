Путин: Тимошенко була не против продления базирования ЧФ РФ?

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН удивлен реакцией некоторых политических сил на соглашение о продлении сроков пребывания ЧФ в Крыму и заявляет, что бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе переговоров с ним в должности премьера не возражала против такого решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил на брифинге в Киеве.

«В предыдущие годы – да вот совсем недавно – мы с прежним правительством Украины, в том числе и с Юлией Владимировной, обсуждали вопрос о возможном продлении пребывания российского флота в Крыму. Никто не возражал», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что ситуация, возникшая сегодня, не испортит его личных отношений с экс-премьер-министром Украины.

«Я понимаю, что это вопрос просто внутренней политики. Но всегда вопрос стоял таким образом. Никто, в том числе Юлия Владимировна, не возражала в разговорах со мной, во всяком случае, обсуждать вопрос продления пребывания российского флота. Речь шла только об одном – цена вопроса», - сказал В.ПУТИН.

Он считает, что продление пребывания флота РФ в Севастополе обошлось достаточно дорого. «Та цена вопроса, которую нам выкатили, – она, по-моему, запредельная… Таких денег не стоит ни одна военная база в мире. Нет такой цены. Если посчитать за 10 лет работы контракта – это 40-45 млрд. долл. Несколько баз таких можно построить. Но для нас это вопрос не только денег, а и взаимодействия с Украиной. И сотрудничество в военной сфере, безусловно, поднимает степень доверия между двумя государствами. Дает возможность работать доверительно и в экономике, и в социалке, и в политике», - сказал В.ПУТИН.

Между тем, Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опровергает заявление премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА о якобы бы существовании между ними договоренности относительно продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам.

«Как до президентских выборов, так и после них моя позиция относительно пролонгации соглашения о пребывании Черноморского флота Российской Федерации после 2017 года была четкой и публичной», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, с этой позицией знаком как народ Украины, так и лидеры других государств.

Лидер БЮТ отметила, что сегодня ее политическая команда направит все свои силы на то, чтобы не допустить ратификации «позорного соглашения, которое является сдачей национальных интересов».

«В случае ратификации предательского соглашения силовым путем наша политическая сила по возвращении к власти ее денонсирует», - пообещала Ю.ТИМОШЕНКО.

***Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

Планируется, что 27 апреля состоится одновременная ратификация этого соглашения как Верховной Радой Украины, так и Государственной думой России.

Между тем, в Украине оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.