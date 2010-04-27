Ситуация в Украине торопит Россию с реализацией энергопроектов

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что политическая ситуация в Украине не позволяет затягивать с реализацией крупных инфраструктурных проектов РФ в сфере энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ в Милане.

«Мы подписали сейчас договоры с Украиной и гарантировали на 10 лет поставки наших углеводородов через территорию Украины. Потому что сохранился не только контракт на поставку для потребителей в Украине, но, что самое главное для европейцев, - мы сохранили транзитный контракт на 10 лет о поставках нашего газа в Европу через территорию Украины», - сказал В.ПУТИН.

«Но вы сами видите, что происходит в Украине в этой связи - идет такая внутриполитическая возня вокруг этих договоренностей. Некоторые представители оппозиции уже заявили, что если они придут к власти, они разрушат мгновенно эти договоренности, поэтому нам затягивать с крупными инфраструктурными проектами, повышающими энергобезопасность в Европе, не следует», - подчеркнул он.

Кроме того, российский премьер отметил, что основным рынком для газа, который будет поставляться по газопроводу «Южный поток» является Северная Италия.

Он также напомнил, что РФ и Италия договорились о том, что французские партнеры войдут в этот проект.

«Electricite de France согласилась и проявила желание получить 20%. В июне этого года в Петербурге будут подписаны соответствующие соглашения. Конечно, это будет повышать энергетическую стабильность и безопасность в Европе», - заявил В.ПУТИН.

Он заверил, что пока что никаких задержек по «Южному потоку» пока нет, напомнив, что 24 апреля к реализации «Южного потока» присоединилась Австрия. «По сути, мы этим актом позавчера завершили формирование правовой базы «Южного потока». Теперь дело только за тем, чтобы начать практическую работу и завершить ее во второй половине 2015 года», - сказал он.

В свою очередь, С.БЕРЛУСКОНИ подчеркнул важность «Южного потока», поскольку этот газопровод гарантирует Италии поступление российского газа, если будут какие-то сбои, подобные тем, которые «были некоторое время тому назад ввиду ряда затруднений с Украиной - страной, где нет достаточной политической стабильности».

«Южный поток» будет гарантией, что такие страны, как Болгария, Румыния и Италия, не останутся без газа», - сказал С.БЕРЛУСКОНИ.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что модернизация украинской газотранспортной системы является альтернативой строительству газопровода «Южный поток».

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в конце марта по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ заявил, что Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства. Однако 24 апреля в «Газпроме» заявили, что еще не получили предложений от Украины о возможном участии компании в консорциуме для модернизации газотранспортной системы, но в любом случае не намерены отказываться от проекта строительства газопровода «Южный поток».

Премьер-министр Николай АЗАРОВ убежден, что украинскую газотранспортную систему необходимо модернизировать как можно быстрее с участием Европейского Союза и России. "Любое промедление ЕС вместе с Россией приведет к тому, что ЕС лишится этой крайне надежной газотранспортной магистрали, которая может обеспечивать значительное количество объемов транзита газа в Европу, а нам доходы в бюджет", - заявил Н.АЗАРОВ.

***Проект строительства газопровода South Stream ("Южный поток") из России в Италию реализуют российский "Газпром" и итальянская Eni.