Задолженность «Киевэнерго» за газ превысила 2 миллиарда

По состоянию на 26 апреля этого года задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2009-2010 гг., составила свыше 2,06 млрд. грн. (уровень оплаты – 40%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что согласно данным оперативного мониторинга, уровень расчетов предприятий ТКЭ за потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. природный газ составляет 63%, а общая сумма долга за этот период достигла 3,57 млрд. грн.

Наибольшую задолженность за период с 1 октября 2009 накопили предприятия ТКЭ Крыма, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Одесской, Киевской, Запорожской и Житомирской областей.

Самый низкий уровень расчетов (менее 50%) у предприятий ТКЭ Луганской, Закарпатской, Одесской и Житомирской областей, самый высокий (свыше 80%) – в Николаевской и Черновицкой областях.

Также неудовлетворительным остается состояние расчетов предприятий ТКЭ за газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг.: долг – 1,98 млрд. грн., уровень расчетов – 78%. Наибольшими должниками в предыдущем отопительном сезоне являются теплоэнергетические предприятия Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

ДК «Газ Украины» призывает предприятия ТКЭ как можно быстрее рассчитаться с компанией за потребленный природный газ и отмечает, что плановые объемы природного газа выделяются предприятиям ТКЭ согласно предоставленным гарантийным обязательствам, утвержденным органами местного самоуправления, и в соответствии с уровнем оплаты за потребленный природный газ.

Также компания отмечает, что задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.