Россия нацелилась на украинские атомные активы?…

Российско-украинская дружба в энергетике может обернуться для Украины потерей активов в собственной атомной отрасли. Премьер РФ Владимир Путин “предложил” кооперацию в энергетической сфере, другими словами, РФ нацелилась не только на мощности по созданию ядерно-топливного цикла, но и на ядерную генерацию и ядерное машиностроение. Ирония в том, что предложение создать ядерный холдинг было сделано в день 24-й годовщины Чернобыльской катастрофы…

До апрельских договоренностей Януковича-Медведева в прессе появилось много сообщений относительно того, какие украинские активы официальный Киев может обменять на дешевый российский газ. В основном речь шла о ядерной энергетике и урановых залежах, а также авиастроительных предприятиях. В итоге, скидку на голубое топливо Украина получила в обмен на продление срока базирования ЧФ РФ в Севастополе на 25 лет. Договор, несмотря на дым и яйца, сегодня, 27 апреля, парламент Украины ратифицировал. Синхронно документ ратифицировала и Госдума России.

Тем не менее, интерес россиян к объектам украинской экономики не пропал, а только усилился. После «харьковского пакта» в России активно заговорили о том, что Кремль все-таки переплатил за базу. Учитывая это, северные соседи призадумались, как бы получить еще что-то от Украины…

В ходе вчерашнего визита (можно сказать, на ночь глядя) в Киев российский премьер В.Путин на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем слегка «рассекретил» свои планы. Он предложил Киеву совместно с Москвой создать объединенный атомный холдинг. По его словам, реализация данного проекта сулит Украине выгоду от экспорта электроэнергии. Это были промежуточные консультации, направленные на подготовку заседания межправительственной комиссии, которое запланировано на 30 апреля.

«Мы только сейчас сформулировали предложение. Речь идет о крупномасштабной кооперации наших ядерных отраслей. Мы предлагаем создать крупный холдинг, который включал бы в себя объединенную генерацию, атомное машиностроение и топливный цикл», - заявил В. Путин. Впрочем, он сразу же пояснил, что не будет настаивать на столь радикальных шагах, готов это делать поэтапно. Конечно готов, если учесть, что в проекте соглашений (обнародовано изданием "Зеркало недели") прописано - Украина должна гарантировать неприкосновенность активов российских компаний, а также отказ от несанкционированного отбора газа из транзитной трубы или его реэкспорта...

На первой стадии будут обсуждаться вопросы объединения предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). Стоит отметить, что разговоры о строительстве украинско-российского завода по сборке тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов - главных конструктивных элементов активной зоны гетерогенного ядерного реактора, содержащих ядерное топливо) ведутся уже давно. На сегодня поставки этой продукции на украинские АЭС монополизированы Россией (впрочем, монополизация сложилась исторически - АЭС, и российские, и украинские строились еще при Союзе, и соответственно, "затачивались" под советское (теперь - российское) топливо - ред.). Ранее были попытки завести «таблетки» американского производства Westinghouse, но, судя по намерениям новой власти, от подобных планов откажутся…

***В марте 2010 года «Энергоатом» и Westinghouse подписали контракт на поставку ядерного топлива с 2011 года. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков. В частности, планировалась поставка 630 топливных сборок. При этом стороны договорились, что в случае потребности объемы поставок топлива могут быть увеличены до трех дополнительных перегрузочных партий ежегодно. Кроме того, контракт предусматривает, что в случае, если по итогам опытной эксплуатации топливо НАЭК «Энергоатом» по не зависящим от него причинам не сможет получить разрешение Госатомрегулирования на промышленную эксплуатацию американского топлива, компания имеет право расторгнуть контракт без каких-либо дополнительных затрат со своей стороны. Также «Энергоатом» будет иметь право досрочно прекратить действие контракта в случае массового технического отказа топлива Westinghouse. Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявлял, что считает выгодными ценовые и опциональные параметры контракта на поставку ядерного топлива с американской компанией Westinghouse в 2011-2015 годах.

Кроме того, для реализации идеи необходимо возобновить былые объемы добычи урановой руды в Украине, т.е. фактически реанимировать производство на Восточном ГОКе и Новоконстантиновском месторождении урановых руд. Кстати о последнем. Не удивительно будет, если вскоре появится соглашение о создании СП для разработки этого самого крупного в Европе месторождения урана (оценка запасов — до 100 000 т чистого топлива). И это, не учитывая потребность ЯТЦ в побочных производствах, к примеру, циркониевых трубок. Таким образом, по замыслу Банковой, если удастся осуществить данный проект, то Украина не только обеспечит себя «таблетками», но и сможет экспортировать топливо совместно с Россией в третьи страны. Интересно, совпадает ли это с планами РФ?..

В.Путин также отметил, что к строительству завода необходимо подключать украинское атомное машиностроение. «У вас есть машиностроение, в котором мы заинтересованы. Ваше атомное машиностроение загружено работой исключительно на российский рынок, и мы готовы углубить и сохранить сотрудничество», - сказал В.Путин. - А у нас очень большие планы по удвоению генерации в ближайшие десять лет. Мы бы вместе могли поработать и на рынке третьих стран при финансовом сотрудничестве России». (Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что харьковский «Турбоатом» может быть задействован в таком проекте - ред.).

В этом контексте необходимо привести суммы, которые правительство выделило в госбюджете на создание ЯТЦ - 600 млн. грн., т.е. около $80 млн. Причем средства будут выделяться из спецфонда, т.е. по остаточному принципу. Предусматривается, что за эти деньги увеличат и добычу урановой руды, и производство диоксида циркония…

Не оставил страну без новостей относительно переговоров с российским премьером и В.Янукович. В частности, по словам Президента Украины, его заинтересовало создание совместного российско-украинского предприятия по генерированию электроэнергии. Фактически подразумевается объединение НАЭК «Энергоатом» и «Росатома».

Впрочем, глава государства тут же оговорился – о кооперации в области модернизации АЭС и объединении генераций «мы говорили вскользь, как о будущей перспективе». «Мы заинтересованы иметь перетоки, которые могут регулировать нагрузки, это интересно для Украины, чтобы не строить регулирующие мощности и не тратить на это деньги. Вопрос перетоков очень интересен с точки зрения экспорта электроэнергии», - сказал В.Янукович.

При этом можно с уверенностью говорить о заключении в ближайшее время договора о том, что Россия будет почти на 100% кредитовать строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

***Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго приняло решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 г. Кабинет министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК «Энергоатом». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков - у одного поставщика. Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков. По его прогнозам, подписание рамочного межправительственного соглашения Украины и Российской Федерации по совместной достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в мае.

10 апреля премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия рассматривает возможность кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой атомной электростанции в размере 5-6 млрд. долларов.

С учетом вышесказанного можно только добавить, что нынешняя власть упорно идет к осуществлению своей цели, причем делает это с несвойственной для Украины скоростью. Как известно, 21 апреля Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения по достройке ХАЭС. Как отметил первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир Макуха, «это - рамочное соглашение. В нем перечисляются основные параметры, которые в дальнейшем будут детализироваться. Оно оговаривает рамки и принципы сотрудничества сторон».

Все как нельзя ясно – детали, конечно, будут в пользу «северных друзей»…

Матвей Теплов (для УНИАН)