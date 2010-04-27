НКРЭ предлагает сохранить для углепрома льготные тарифы

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики считает целесообразным сохранить льготные тарифы на электроэнергию для угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола представителей НКРЭ и Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) заместитель начальника управления ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ Руслан КАЙДАШ.

По его словам, повышение цен на электроэнергию для этой категории потребителей приведет к увеличению стоимости угольной продукции, и, как следствие, росту оптовой и конечной цены на электроэнергию для всех групп потребителей.

«Учитывая это, отмена льготного тарифа для угледобывающих предприятий на данном этапе является нецелесообразной», - сказал представитель НКРЭ.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 23 мая 2007 года №342-р рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики перевести государственные угледобывающие предприятия в разряд крупных потребителей электроэнергии (1-й класс) при условии 100% оплаты за потребляемую электроэнергию, и утвердил перечень из 25 предприятий, для которых рекомендовано установление данного уровня тарифа.

НКРЭ приняло соответствующее решение в июне 2007 года.

Розничный тариф для потребителей первого класса (крупные потребители) всегда значительно ниже тарифа второго класса (мелкие потребители).

В настоящее время по льготному тарифу получают электроэнергию 26 государственных угледобывающих предприятий и одна частная компания ООО «Интер-инвест уголь» (г. Первомайск, Луганская обл.) связываемая с ММК им. Ильича Владимира Бойко.