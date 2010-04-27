НКРЭ предлагает сохранить для углепрома льготные тарифы
Потом на всех скажется...
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики считает целесообразным сохранить льготные тарифы на электроэнергию для угледобывающих предприятий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола представителей НКРЭ и Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) заместитель начальника управления ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ Руслан КАЙДАШ.
По его словам, повышение цен на электроэнергию для этой категории потребителей приведет к увеличению стоимости угольной продукции, и, как следствие, росту оптовой и конечной цены на электроэнергию для всех групп потребителей.
«Учитывая это, отмена льготного тарифа для угледобывающих предприятий на данном этапе является нецелесообразной», - сказал представитель НКРЭ.
Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 23 мая 2007 года №342-р рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики перевести государственные угледобывающие предприятия в разряд крупных потребителей электроэнергии (1-й класс) при условии 100% оплаты за потребляемую электроэнергию, и утвердил перечень из 25 предприятий, для которых рекомендовано установление данного уровня тарифа.
НКРЭ приняло соответствующее решение в июне 2007 года.
Розничный тариф для потребителей первого класса (крупные потребители) всегда значительно ниже тарифа второго класса (мелкие потребители).
В настоящее время по льготному тарифу получают электроэнергию 26 государственных угледобывающих предприятий и одна частная компания ООО «Интер-инвест уголь» (г. Первомайск, Луганская обл.) связываемая с ММК им. Ильича Владимира Бойко.