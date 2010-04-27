НКРЭ повысила розничные тарифы энергокомпаний на май

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на май т.г. в среднем на 4,5%, по сравнению с установленными для апреля.

Об этом сказано в постановлении комиссии №415 от 23 апреля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 4,9% – до 50,92 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса – на 4% - до 66,85 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, в марте и апреле т.г. комиссия сохраняла уровень розничных тарифов, зафиксированных для февраля этого года.

С начала года НКРЭ повысила уровень розничных тарифов энергоснабжающих компаний для потребителей первого класса на 7,6%, для потребителей второго класса – на 6,6%.