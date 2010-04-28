Экономика Донецка получит дополнительно 285 млн. грн.

Экономика города Донецка получит за год дополнительно 285 млн. грн. на развитие благодаря снижению цены на импортируемый из России природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, подчеркнув значимость действий Президента Украины в этом направлении.

«Те шаги, которые сделал Президент и правительство, по сближению славянских народов, которые касаются взаимовыгодных соглашений, сегодня отдельные политики пытаются превратить их в политически фарс для страны… Я говорю с полной ответственностью, что только экономика города Донецка от того соглашения, которое было подписано в Харькове (соглашение о снижении цены на импортируемый российский газ – УНИАН) получит в год 285 млн. грн. на развитие», - сказал мэр. И добавил, что его слова полностью подтверждены финансовыми расчетами.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.