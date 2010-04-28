НКРЭ повысила облгазам тарифы на транспортировку и поставку газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 мая т.г. повысила тарифы на транспортировку природного газа распределительными трубопроводами и его поставку предприятиям по газоснабжению и газификации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в среду.

В частности, средневзвешенный тариф на распределение газа, с учетом общего объема транспортировки газа и плановой тарифной выручки для облгазов, повысится на 34,4% - до 109,3 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенный тариф на поставку природного газа облгазов вырастет на 8,7% - до 37,5 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Общий тариф на транспортировку природного газа для потребителей Украины вырастет на 23% - до 150 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

При утверждении тарифов НКРЭ учла и проиндексировала на 13,1% рост расходов компаний, связанных с обслуживанием сетей, приобретением расходных материалов, а также тарифов на электроэнергию.

Кроме того, в тарифе предусмотрен рост фонда оплаты труда по компаниям в среднем на 5,5%.

Также учтен рост стоимости газа, используемого компанией на производственные нужды, с 934,7 грн. за тыс. куб. м в 2008 году до 2020,25 грн. за тыс. куб. м в 2009 году.

По данным НКРЭ, данное увеличение тарифов позволит саккумулировать для газоснабжающих компаний дополнительный ресурс в объеме 1,7 млрд. грн.

При этом в ходе рассмотрения вопроса глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО подтвердил, что это является первым этапом пересмотра тарифов, и не исключил, что очередная их коррекция произойдет в ближайшее время.