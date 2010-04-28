Польская PGNIG не будет покупать газ у RosUkrEnergo

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG не планирует возвращаться к практике закупок газа у швейцарского трейдера RosUkrEnergo, который поставлял около 25% газового импорта в Польшу в период с 2007 по 2009 годы.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь компании PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ.

Она отметила, что представители RosUkrEnergo, которые добиваются через суд в Стокгольме возвращения им 11 млрд. кубометров газа, якобы незаконно отобранного у них украинским правительством в начале прошлого года, не выходили на контакт с PGNIG относительно возможного возобновления поставок газа в случае благоприятного для них решения суда.

При этом пресс-секретарь отметила, что даже если бы такое обращение поступило, польская компания не подписывала бы контракт из-за невыполнения RosUkrEnergo предварительного условия, действовавшего до 2010 года.

«Исходя из последнего опыта, PGNiG не закупал бы газ у посредников из-за слишком высокого риска реализации подобных трансакций», – отметила И.ЗАКШЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 года Польша была вынуждена начать срочные переговоры о дополнительных поставках газа со своим главным поставщиком – "Газпромом" после того, как компания RosUkrEnergo перестала выполнять свой контракт от ноября 2006 года, согласно которому должна была поставлять в страну 2,3-2,5 млрд. кубометров газа. Контракт действовал до конца 2009 года с возможностью продления еще на два года.

Польше удалось окончательно согласовать условия дополнительных поставок с "Газпромом" лишь в феврале 2010 года, однако договор, определяющий условия газовых поставок в Польшу до 2035 года и транзита российского газа в Германию до 2045 года, до сих пор не подписан.

Справка УНИАН. Польша потребляет около 14 млрд. кубометров газа в год, при этом 70% из них импортирует. Свыше 90% импортного топлива полякам поставляет "Газпром" и близкие ему структуры, одной из которых была RosUkrEnergo, в которой российский газовый монополист владеет самым большим пакетом акций – 50%. Еще 45% акций принадлежат предпринимателю Дмитрию ФИРТАШУ, остальные 5% – Ивану ФУРСИНУ.