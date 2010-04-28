«Днепрооблэнерго» возглавил менеджер ДТЭК

Акционеры крупнейшей энергоснабжающей компании Украины ОАО «Днепрооблэнерго» на общем собрании 28 апреля избрали генеральным директором компании Александра ФОМЕНКО вместо Андрея МАРТЫНЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины», которая владеет 75% акций компании.

До назначения на указанную должность А.ФОМЕНКО с 2005 года возглавлял входящую в структуру частного энергетического холдинга ДТЭК энергоснабжающую компанию «ПЭС-Энергоуголь» (Донецк).

С начала кадровых ротаций, проводимых новым правительством в государственном электроэнергетическом секторе, А.ФОМЕНКО стал уже третьим менеджер ДТЭК, возглавившим государственную энергокомпанию.

Напомним, 17 апреля Кабинет министров Украины назначил директором ГП «Энергорынок», предприятия являющегося администратором денежных потоков на Оптовом рынке электроэнергии, экс-директора по экономике и финансам энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) Сергея БЕДИНА.

В начале апреля госпредприятие «Укринтерэнерго», являющееся государственным оператором экспортных поставок электроэнергии, возглавил экс-директор дочки ДТЭК ООО «Пауэр Трейд» Максим КУЧЕР.

Экс-гендиректор «Днепрооблэнерго» А.МАРТЫНЮК, работавший в компании с мая 2008 года, будет возврващен в аппарат НАК «Энергетическая компания Украины».

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины. Передает по своим сетям и поставляет потребителям до 27% всей электроэнергии в стране. Компания ведет лицензированную деятельность на территории площадью почти 32 тыс. кв. км. Длина воздушных линий электропередачи – 58 тыс. км, кабельных линий – 5,5 тыс. км. На балансе компании 328 подстанций 35-150 кВ и более 15 тыс. силовых трансформаторов.

Компания обеспечивает электроэнергией почти 24 тыс. предприятий, учреждений и организаций и 1,5 млн. бытовых абонентов.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ОАО "Днепрооблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» в 2009 году сократило прибыль на 25,8%, или 21,619 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 62,106 млн. грн.

ДТЭК входит структуру ЗАО «СКМ» 100% которого принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.