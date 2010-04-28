Кабмин хочет вернуть облгазам функцию поставок

Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго совместно с НКРЭ разработать изменения в постановление правительства №1729, согласно которому гор- и областным газоснабжающим компаниям будет возвращена функция поставок газа промышленным потребителям, которая, согласно действующей редакции документа, закреплена за ликвидируемым в настоящее время госпредприятием «Нафтогазмережі».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО.

“Есть соответствующее поручение и на уровне Минтопэнерго разрабатывается проект”, - сказал он.

Напомним, изменениями постановления №1729, принятыми правительством 27 ноября 2009 г., Кабмин лишил обл- и горгазы права осуществлять поставки газа промышленным предприятиям и другим субъектам хозяйствования. При этом за облгазами была сохранена функция поставок газа населению и бюджетным организациям.

В то же время как уточнил журналистам представитель НАК «Нафтогаз Украины» в НКРЭ Сергей ВОЛОС, в случае принятия изменений в правительственное постановление НКРЭ внесет соответствующие коррективы в Лицензионные условия по ведению деятельности по распределению и поставке газа.

При этом он не исключил, что на уровне Кабмина документ будет принят в первой половине мая и с 1 июня вступит в действие новая редакция лицензионных условий.

«Кабмин, я думаю, (внесет изменения - УНИАН) в первой половине мая. А лицензионные условия, допустим, будут во второй половине мая и с 1 июня пойдет все как было раньше», - сказал он.

Отвечая на вопрос о судьбе созданных на региональном уровне филиалов ГП «Нафтогазмережі», С.ВОЛОС сказал: «Я думаю, где расформируют, где "Газ Украины" создаст свой филиал, там, где у него нет. У него же не везде есть».

При этом он отметил, что процесс обратного переоформления договоров с потребителями, обслуживающимися региональными филиалами «Нафтогазмережі», будет происходить постепенно.

Как сообщал УНИАН, Минтопэнерго приказом от 13 апреля т.г. решило реорганизовать дочернее предприятие “Нафтогазмережі” НАК “Нафтогаз Украины” путем присоединения его к компании “Газ Украины”.