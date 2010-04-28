Передавать «Турбоатом» в частную собственность нельзя

«Турбоатом» и другие стратегические предприятия должны оставаться исключительно в национальной собственности - это вопрос безопасности Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии бывшего председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Служба безопасности при моем руководстве противодействовала попыткам непрозрачно приватизировать «Турбоатом» и другие подобные предприятия со стороны финансово-промышленных групп Российской Федерации», - отметил экс-председатель СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил надежду, что «это понимание осталось и у наших преемников, и действующее правительство также будет способствовать тому, чтобы стратегические предприятия не отошли в иностранную частную собственность».

Как сообщалось, в средствах массовой информация появилась информация, что Россия проявляет интерес к ряду украинских стратегических предприятий, в частности к ОАО «Турбоатом», одному из крупнейших в мире турбиностроительных предприятий и производителей энергетического оборудования.

Справка УНИАН. ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляется Фондом государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании".