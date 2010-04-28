«Днепрооблэнерго» направит на выплату дивидендов 18,6 млн. грн.

Акционеры энергоснабжающей компании ОАО «Днепрооблэнерго» на собрании 28 апреля решили направить на выплату дивидендов 30% или 18,6 млн. грн. прибыли, полученной по итогам 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины».

Согласно сообщению, государство как акционер, владеющий 75% акций компании, получит 14 млн. грн.

Акционеры также решили направить 65% или 40,3 млн. грн. прибыли на развитие компании. Еще 5% или 3,1 млн. грн. решено направить в резервный фонд.

Как сообщал УНИАН, «Днепрооблэнерго» в 2009 году сократило прибыль на 25,8%, или 21,619 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 62,106 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины. Передает по своим сетям и поставляет потребителям до 27% всей электроэнергии в стране. Компания ведет лицензированную деятельность на территории площадью почти 32 тыс. кв. км. Длина воздушных линий электропередачи – 58 тыс. км, кабельных линий – 5,5 тыс. км. На балансе компании 328 подстанций 35-150 кВ и более 15 тыс. силовых трансформаторов.

Компания обеспечивает электроэнергией почти 24 тыс. предприятий, учреждений и организаций и 1,5 млн. бытовых абонентов.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ОАО "Днепрооблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).