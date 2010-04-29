Цена газа для Украины во II квартале составит 236 долл.
08:42, 29 апреля 2010Энергетика
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С учетом скидки
Об этом журналистам сегодня в Астрахани сообщил заместитель главы "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА «Новости».
"Двести тридцать шесть долларов со скидкой, без скидки было бы 336 долларов. Это хорошая скидка", - сказал В.ГОЛУБЕВ.
Он также не подтвердил возможность восстановления посредника для поставок газа в Украину.
"Нет, такого нет", - сказал В.ГОЛУБЕВ, отвечая на вопрос о возможности введения посредника.
Он подчеркнул, что между "Нафтогазом" и "Газпромом" есть контракты, в которых посредник не предусмотрен. "Контракты у нас есть, и они очень хорошие", - сказал В.ГОЛУБЕВ.
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