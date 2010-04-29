Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 28 апреля, повысились на фоне снижения запасов топлива в США, а также на фоне решения ФРС оставить ключевую ставку на прежнем уровне, сообщает агентство Франс Пресс.

В среду Комитет по открытым рынкам ФРС США в очередной раз оставил "на продолжительный период" базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне - в диапазоне 0,0%-0,25% годовых.

"Согласно данным ФРС, экономика США показывает признаки улучшения, что, несомненно, является позитивом для нефтяного рынка", - заявил аналитик компании Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian).

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,78 доллара - до 83,22 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,38 доллара - до 86,16 доллара за баррель.