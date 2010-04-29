Газовое соглашение ударит по угольной и торфяной отраслям

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО считает, что газовое соглашение с Российской Федерацией нанесет удар угольной и торфяной отраслям Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Чернигове.

«Последствия далекоидущие от этой «газовой удавки» не только политические, не только стратегические – в плане сохранения независимости Украины, в плане угроз национальной целостности Украины, но и экономические. Газовое соглашение – удар по угольной и торфяной отраслям», – сказал О.ЛЯШКО.

Он объяснил, что заключенное соглашение предусматривает увеличение потребления газа Украиной с 33 до 36 млрд. кубометров в год. По словам О.ЛЯШКО, чем большим будет потребление газа, тем меньшим – потребление угля, что, в свою очередь, приведет к закрытию шахт и потере работы шахтерами в базовом регионе, который поддержал Виктора ЯНУКОВИЧА.

Также государство не будет содействовать развитию торфяной отрасли, что непосредственно касается Черниговской области. По данным О.ЛЯШКО, в регионе есть запасы торфа на 500 лет. Но вместо того, чтобы вкладывать миллионы гривен в развитие торфодобычи, создание новых рабочих мест в селах, наполнение местных бюджетов, государство будет тратить миллионы на закупку российского газа.

Народный депутат подчеркнул, что газовое соглашение приведет к негативным экономическим последствиям для Украины. «Мы и дальше будем безразмерно потреблять газ, не заботясь ни о модернизации предприятий, ни о мероприятиях по энергосбережению. Как следствие, в стратегической перспективе мы опять проигрываем, потому что наша продукция неконкурентна на мировых рынках», – констатировал О.ЛЯШКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году и 40 млрд. куб. м – в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений. Кроме того, отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись. Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены с 33,75 до 36,5 млрд. куб. м.