С 2013 г. Украина перестанет быть транзитером для ЕС

Украине стоило бы задуматься, что с 2013 года, когда будет закончена первая ветка Nord Stream, она перестанет быть транзитной страной для Западной Европы.

Об этом сказал посол Министерства иностранных дел Чешской Республики по специальным поручениям по вопросам энергетической безопасности при Евросоюзе Вацлав БАРТУШКА в интервью газете «КоммерсантЪ», оценивая последние договоренности Киева и Москвы в газовой сфере.

В ответ на замечание журналиста о том, что основной причиной подписания харьковских соглдашений была большая зависимость страны от газа и то, что наша промышленность просто не выжила бы без полученной скидки, В.БАРТУШКА заметил: «Действительно, украинская экономика использует гораздо больше энергии, чем страны Евросоюза. Но почему тогда для страны так мало значит энергоэффективность? Если бы Украина использовала максимум возможных технологий энергоэффективности, она добилась бы независимости от России. Страна добывает 20 млрд кубометров газа в год. По большому счету этого объема может быть достаточно и для населения, и для коммунального сектора. Плюс максимум 10 млрд кубометров газа для промышленности, который можно было бы докупать в странах Средней Азии. Но для этого нужны глобальные изменения в экономике и полное обновление коммунального хозяйства. А к этому в Украине никто не готов».

По словам дипломата, «Украине стоило бы задуматься, что с 2013 года, когда будет закончена первая ветка Nord Stream, она перестанет быть транзитной страной для Западной Европы. Она станет транзитной страной исключительно для Восточной и Центральной Европы. Даже к нам, в Чехию, через Украину газ больше не будет поступать. Он в полном объеме будет поступать из Германии. Украина перестает быть глобальным транзитным игроком на газовом рынке, поэтому добиваться уступок от России будет все сложнее и сложнее. А значит, в перспективе от газа надо отказываться максимально».

На замечание о том, что «украинские химические предприятия, использующие газ как сырье, просто не смогут прожить без этой скидки», В.БАРТУШКА заявил: «Да, потому что они технологически отсталые. Но в странах Евросоюза работают производители удобрений, которые конкурируют за счет высоких технологий, а не низкой цены. Вопрос стоял так: готова ли Украина обменять свои технологически отсталые предприятия на перспективы евроинтеграции».