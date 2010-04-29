Умение экономить увеличит энергопотенциал России

Россия теоретически может экономить до 45 процентов от нынешнего потребления первичной энергии, однако прежде необходимо вложить около 320 миллиардов долларов в энергосберегающие технологии, сообщает Немецкая волна

Энергопотенциал России может быть увеличен почти в полтора раза только за счет модернизации уже действующего оборудования. "Технически Россия могла бы сэкономить 45 процентов той энергии, которую мы сегодня потребляем", - заявил в интервью Deutsche Welle директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков. По его словам, именно такого объема экономии удалось бы достичь, если бы энергопотребляющие установки в России за одну ночь были заменены на самые лучшие в мире.

Энергоэффективность - это выигрыш в тройном размере

Понятно, что за одну ночь все изменить нельзя, однако эксперт считает необходимым двигаться именно в этом направлении. Тем более что уже есть расчеты, доказывающие экономическую выгоду процесса модернизации. "Инвестиции в новые технологии составят 320 миллиардов, - пояснил Башмаков. - Это огромная сумма, сравнимая с капитальными инвестициями". Но если ничего не менять, то в топливно-энергетический комплекс придется вложить триллион долларов. По словам Башмакова, российскому правительству осталось только сделать принципиальный выбор: инвестировать в освоение удаленных месторождений или в энергоэффективность.

Данные о возможном повышении эффективности использования энергии в России этой весной были представлены в докладе Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. На практике же все упирается в деньги. Как отметил генеральный директор компании AEnergy Станислав Черница, если до кризиса кое-где находили средства на модернизацию, то сейчас денег в энергетике порой не хватает даже на ремонт. "Нынешняя ситуация такова, что ни у кого нет денег на перевооружение. Если до кризиса активно применялись финансовые схемы привлечения кредитов и лизинга, то сейчас этот процесс встал, и процесс модернизации тоже застопорился", - констатировал Черница.

Население поможет, если его научат экономить

Руководитель программы по стимулированию инвестиций в ресурсоэффективность Международной финансовой корпорации Яна Горбатенко считает, что свой вклад в энергосбережение могут внести и промышленные предприятия, и бюджетные организации, и граждане. Но для этого, по мнению Черницы, менять нужно не только системный подход, но и взгляд населения на проблемы энергоэффективности. "Народ безграмотен в области энергосбережения, поэтому мы тратим много ресурсов, не задумываясь о том, что топим улицы", - заявил эксперт.

Потери энергии на бытовом уровне происходят сегодня повсеместно и составляют около половины того энергопотенциала, который можно было бы обратить во благо. Игорь Башмаков считает, что задуматься на этим должны в том числе и производители бытовой техники. По мнению эксперта, нужно затратить усилия, чтобы на рынках и в магазинах продавалось только энергоэффективное оборудование. Создать для этого условия и контролировать, как выполняются поставленные задачи, по мнению экспертов, должно правительство. Но то, что власти делают сегодня в области энергосбережения, Черница назвал политическим пиаром.

Путь к энергоэффективности через Россию длиннее

Специалисты также признают, что переход к новой стратегии не будет быстрым. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что реализация программы может растянуться лет на 10-15 лет.

Авторы доклада Всемирного банка считают, что в случае, если Россия прислушается к их рекомендациям, полученная ежегодная экономия составит около 80 миллиардов долларов и обеспечит окупаемость уже за четыре года. Однако и они делают оговорку, что в российских условиях этот срок может увеличиться на десятилетие.