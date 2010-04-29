НКРЭ аннулировала лицензию компании "Нафтогазмережи"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики аннулировала лицензию дочернего предприятия НАК “Нафтогаз Украины” - «Нафтогазмережи" на поставку газа по нерегулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Лицензия аннулирована с 1 мая по обращению самой компании в связи с ее реорганизацией.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики Украины решило реорганизовать дочернее предприятие “Нафтогазмережи” НАК “Нафтогаз Украины” путем присоединения его к компании “Газ Украины”.

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнения Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективного использования.