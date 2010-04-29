НКРЭ предусмотрела «Востокэнерго» инвестнадбавку 209 млн. грн.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики предусмотрела в тарифе энергогенерирующей компании ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) инвестиционную составляющую 209 млн. грн. на реконструкцию энергоблока №4 Зуевской ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Инвестнадбавка в тарифе компании будет действовать с мая 2010-го по апрель 2016 года. Ежемесячный объем инвестнадбавки в тарифе компании будет составлять 2,9 млн. грн.

Как сообщил представитель «Востокэнерго», в ходе реконструкции установленную мощность блока планируется увеличить на 15 МВт, увеличение дополнительной маневренности блока составит 45 МВт. Расходы условного топлива сократятся до 342 грамм/кВт/ч. Общая стоимость реконструкции оценивается в 302 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации (по итогам 2008 г. - 25,4% отпуска электроэнергии ТЭС Украины). Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании составляет 4117 МВт.

С 2007 г. «Востокэнерго» реализует масштабную программу модернизации всех энергоблоков.

«Востокэнерго» входит в «Донбасскую топливно-энергетическую компанию» (ДТЭК) – первую частную вертикально-интегрированная энергетическую компанию Украины.