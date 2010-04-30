Котировки фьючерсов на нефть выросли выше 85 долл./барр.

Фьючерсы на нефть в четверг закрылись на двухнедельном максимуме, получив поддержку ввиду снижения заявок на пособия по безработице в США и надежд на то, что восстановление экономики приведет к росту спроса на топливо, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,95 доллара за баррель, или 2,3%, – до 85,17 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с 15 апреля.

Трейдеры говорят, что рынок нефти получил поддержку от заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США, оглашенного в среду. В заявлении ФРС говорится об улучшении экономических условий и намерении удерживать ключевую процентную ставку около нуля в течение "длительного периода" времени. Заявление ФРС способствовало росту акций, который продолжился в четверг.

Данные Министерства труда США, свидетельствовавшие о сокращении первичных заявок на пособия по безработице в США на 11 тыс. – до 448 тыс. на неделе 18-24 апреля помогли улучшить экономические перспективы.

Тем не менее, трейдеры говорят, что нефть пользовалась спросом на уровнях, которые находятся намного выше уровней, оправданных фундаментальными показателями, особенно в США, где объем запасов остается высоким на терминале Кушинг в Оклахоме, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подорожали на 2,29 цента, или 1%, – до 2,3556 доллара за галлон, самого высокого с 1 октября 2008 года уровня для фьючерсов с ближайшим сроком истечения. Котировки майских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов выросли на 2,22 цента, или 0,1%, – до 2,2512 доллара за галлон, двухнедельного максимума.