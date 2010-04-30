С мая начнется модернизация газораспределительных сетей Украины

Министерство топлива и энергетики Украины намерено с мая начать реализацию программ по модернизации украинских газораспределительных сетей совместно с заводами им. Фрунзе и "Мотор Сич".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО перед началом 6-е заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Начиная со следующего месяца, у нас нормальное финансирование по новым программам с заводом им. Фрунзе и "Мотор Сич" по внедрению более перспективного и нового оборудования и реконструкции существующих линейных сетей», - сказал Ю.БОЙКО, подчеркнув, что программа будет выполняться за счет собственных средств.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сочи (РФ) премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ совместно с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ проведут 6-е заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

По итогам планируется подписать протокол заседания, а также меморандумы о сотрудничестве между ГП «Энергорынок» и ГПВД «Укринтерэнерго» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», о сотрудничестве между ОАО «Укргидроэнерго» и ОАО «Росгидроэнерго».

В поездке Н.АЗАРОВА сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр промполитики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК, министр экономики Василий ЦУШКО, министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, замглавы Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Также в составе делегации – представители компании НАК «Нафтогаз Украины».

В состав российской делегации входят, в частности, вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, представители министерств и ведомств, а также председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей КИРИЕНКО.